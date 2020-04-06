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В Республике Крым подтвержден один новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Заболевший прибыл из неблагополучной по коронавирусу страны и со дня прибытия находился под медицинским наблюдением на самоизоляции. По результатам лабораторного обследования он госпитализирован в инфекционное отделение. Все профилактические мероприятия в отношении контактных лиц отработаны. Таким образом, на текущий период в республике зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции, 17 из которых завозные, четыре — местные, из двух семейных очагов.

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