Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал заявление Киева в связи с реакцией на задержание украинских браконьеров в Азовском море. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает «РИА Новости».

По словам Молохова, протест со стороны МИД Украины является «рутинной дипломатической работой ведомства». Однако, он отметил, что национальная принадлежность браконьера не влияет на привлечение к ответственности по закону за совершенное преступление.

Ранее в этот же день министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России для разъяснений ситуации обстоятельств задержания украинского рыболовного корабля.

16 февраля пограничное управление по Республике Крым ФСБ Российской Федерации сообщило о задержании браконьерского судна в западной части Азовского моря у берегов Крымского полуострова. На борту находились четверо украинцев без документов, удостоверяющих личность. В результате осмотра обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан, запрещенной к лову, а также стальную сеть, использование которой незаконно.

Все члены экипажа сознались в нелегальной добыче водных биологических ресурсов. В соответствии с этим фактом Керченский городской суд 16 февраля арестовал экипаж судна на 10 суток и возбудил в их отношении дело об административном правонарушении.