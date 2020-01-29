В Крыму отмечают 160-летие великого русского писателя Антона Павловича Чехова, чьи жизнь и творчество неразрывно связаны с полуостровом. В программе праздничных мероприятий в Ялте, где жил и работал классик, возложение цветов к памятнику писателю в Приморском парке и открытие выставки «Чеховская иконография», сообщает Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник.

Крымский академический театр представит на чеховской Белой даче сцены из спектакля «Дядя Ваня», а заслуженный художник России Николай Полюшенко — авторскую выставку, посвященную творчеству классика.

Чехов поселился в Ялте осенью 1898 года и в течение года выстроил там дом, который вошел в историю русской литературы как Белая дача. В этом доме классик жил с августа 1899 по 1 мая 1904 года вместе с матерью Евгенией Яковлевной и сестрой Марией Павловной. В Крыму он написал повесть «В овраге», рассказы «Дама с собачкой», «Архиерей», «На святках», «Невеста», а также пьесы «Три сестры» и «Вишневый сад».

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