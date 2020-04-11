Штрафы до 5 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса начнут применять на территории Крыма с 15 апреля. Об этом на ежедневном совещании по предотвращению распространения заболевания на полуострове сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Механизм по штрафам власти полуострова выработают до среды, сказал он в субботу, 11 апреля. «Ни один крымчанин незаслуженно не пострадает», говорится на странице Аксенова в социальной сети «ВКонтакте».

Полицейские до 15 апреля будут проводить с нарушителями режима самоизоляции профилактические беседы. «Три дня будут профилактические мероприятия, затем будем жестко преследовать тех, кто нарушает режим самоизоляции», — добавил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Штраф за данное нарушение для физических лиц составит 4 тыс. рублей, при повторном нарушении или при совершении нарушения за рулем автомобиля — 5 тыс. рублей.

Санкции введут в отношении торговых точек и предприятий общественного питания, которые не исполняют требования о временной приостановке мероприятий с очным присутствием людей. Юридическим лицам грозят штрафы до 300 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения — до 500 тыс. рублей.

В настоящее время количество зараженных коронавирусом в Крыму составляет 29 человек.

Накануне Аксенов сообщил, что владельцев автомобилей и пешеходов, которые нарушили режим самоизоляции, в Крыму начнут штрафовать. По его словам, в Симферополе почти каждое утро наблюдаются автомобильные пробки, что является показателем нарушения.

По состоянию на 11 апреля в России за сутки подтверждено 1667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, зафиксировано 12 летальных исходов, полностью выздоровели 250 человек.

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