Внесение кандидата на пост премьер-министра России Михаила Мишустина в базу украинского сайта «Миротворец» является «очередным пустозвонством», заявил 16 января глава общественной палаты республики Крым Григорий Иоффе.

«Всё это странные и несерьезные телодвижения. Очередное пустозвонство. Все прекрасно понимают, в том числе и на самой Украине, что никакими действиями сайт «Миротворец» и все, кто ему симпатизирует, не смогут изменить нынешнее положение дел относительно российского Крыма. Российские деятели власти, культуры, искусства, науки свободны в передвижении по своей собственной стране», — приводит его слова «РИА Новости».

Иоффе также отметил, что политика украинского сайта в отношении Крыма напоминает хроническую болезнь, когда пациент «выдает желаемое за действительное».

Ранее в этот же день стало известно, что Мишустина внесли в базу «Миротворца», так как он «сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в Крым».

21 ноября на Украине потребовали проверить деятельность сайта «Миротворец».

30 декабря депутат Госдумы Михаил Шеремет пригласил создателей украинского сайта «Миротворец» пройти лечение в психоневрологическом диспансере в Крыму.

Сайт «Миротворец» публикует данные журналистов, деятелей культуры, политиков и других людей, которые, по его мнению, несут угрозу национальной безопасности Украины или не поддерживают официальную позицию Киева по некоторым вопросам, в том числе о принадлежности Крыма.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за присоединение к России. Киев отказывается признавать итоги голосования.