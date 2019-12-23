Претензии Евросоюза (ЕС) по поводу открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив являются несостоятельными. Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил глава госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев.

«Крым давно является законной и неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому не стоит обращать внимание на политизированные заявления ЕС», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Кангиева, Украина почти шесть лет не имеет никакого отношения к Крыму и крымчанам. Он также напомнил, что Киев сам в одностороннем порядке прекратил железнодорожное сообщение и изолировался от полуострова. Поэтому нет смысла обращать внимание на подобные заявления ЕС и их формулировки.

Ранее в этот же день Европейская служба внешних связей распространила заявление, в котором говорится, что запуск железнодорожного сообщения с Крымом без согласия Украины является нарушением ее суверенитета и территориальной целостности со стороны России, сообщает «РИА Новости».

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. По его словам, открытие сооружения говорит о способности России реализовывать проекты мирового уровня. Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся на полуостров 23 и 24 декабря 2019 года. В конце ноября большинство билетов на первые поезда из Москвы в Симферополь были проданы.

Крымский мост состоит из двух параллельных частей — автодорожного моста и железнодорожного. Автомобильная часть заработала в мае 2018 года.