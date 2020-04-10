Владельцев автомобилей и пешеходов, которые нарушили режим самоизоляции, в Крыму начнут штрафовать. Об этом на заседании регионального оперштаба сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что в Симферополе почти каждое утро наблюдаются автомобильные пробки, что является показателем нарушения карантина.

«По примеру Москвы будут составляться протоколы об административных нарушениях на пешеходов и автомобилистов за нарушения правил самоизоляции», — заявил Аксенов.

Размер штрафа для физических лиц составит 4 тыс. рублей, повторное нарушение — 5 тыс. рублей. Кроме того, крупные взыскания, вплоть до закрытия, предусмотрены для предприятий, нарушающих ограничительные меры.

Штрафы будут прописаны в региональном законе.

«Это будет справедливо с точки зрения распространения инфекции и с точки зрения общей справедливости, потому что значительная часть людей пишут, почему они должны сидеть дома на карантине, а другие катаются и просто плевать хотели на все», — подчеркнул глава республики.

На 10 апреля в республике зарегистрировано 28 случаев новой коронавирусной инфекции, 7 человек выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением, написал Аксенов в Facebook.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что нарушителей карантина в связи с распространением коронавируса, которые ездят по городу на своих машинах, начнут жестко штрафовать.

9 апреля руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил, что стражи порядка составили более 400 протоколов об административных правонарушениях в Москве за нарушение режима самоизоляции.

8 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил подписанное соглашение между МВД и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения. Согласно ему, полиция теперь наделена полномочиями выписывать штрафы за нарушение режима повышенной готовности для всех жителей города.

В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.