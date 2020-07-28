Юриста и мать троих детей из Москвы Елену Федосееву избили на отдыхе в Крыму, пишет Mash.

По информации Telegram-канала, в этом году москвичка решила провести отпуск в Алуште. Женщина-адвокат взяла с собой 9-летнюю дочь и заселилась в спа-отель «Море». На четвертый день пребывания в гостинице многодетная мать пошла в бар и заказала «Лонг-Айленд».

Как сообщает паблик, Федосеева заснула в номере, а проснулась уже на улице в крови, с распухшим лицом и выбитыми зубами. В крови пострадавшей запрещенных веществ не обнаружили, зато выявили алкогольную интоксикацию с одного коктейля. На записях с некоторых камер наружного наблюдения запечатлен только момент выхода из отеля, остальное показывать отказались. Елена винит в произошедшем местных сотрудников.