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Власти Новосибирской области из-за коронавируса вводят дополнительные ограничительные меры — приостанавливается работа рынков в городах, ограничивается посещение кладбищ, запрещается посещение храмов прихожанами, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации".

«Всем религиозным объединениям региона, начиная с 18 апреля, необходимо приостановить посещение культовых зданий для всех граждан, кроме священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений. Не допускается проведение религиозных массовых обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей», — говорится в сообщении.

На территории Новосибирска, Новосибирского района, а также всех населенных пунктов области, в которых проживает более 23 тысяч человек с 18 апреля ограничивается посещение кладбищ, кроме случаев погребения.

«Со следующего дня — 19 апреля — на этих же территориях приостановят деятельность рынки продовольственных и промышленных товаров», — сообщает штаб.

По данным оперативного штаба на вечер 15 апреля, в Новосибирской области зарегистрировано 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 14 пациентов здоровы и выписаны, скончался один пациент. Под медицинским наблюдением остаются 1657 жителей региона, а 9588 человек с наблюдения сняты.

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