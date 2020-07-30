Первичный анализ показал, что в организме погибшего украинского рэпера Энди Картрайта отсутствуют следы наркотиков. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, следствие проведет повторную более тщательную экспертизу.

В организме музыканта обнаружили алкоголь, точная дозировка будет определена позднее.

Ранее в квартире в Санкт-Петербурге нашли труп мужчины, фрагменты тела которого были упакованы в пять пакетов. Следственный комитет установил, что погибшим оказался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт.

По словам супруги исполнителя, он скончался четыре дня назад после употребления наркотиков. Женщина заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.