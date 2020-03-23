Закрытие Москвы на карантин на фоне распространения коронавируса неактуально и не обсуждалось. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не обсуждается. Как не обсуждалось, так и не обсуждается», ― заявил он журналистам в ходе брифинга.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин оценил вероятность закрытия метро из-за коронавируса. Он заявил, что подземка не будет приостанавливать свою работу ни при какой ситуации.

16 марта в связи с распространением коронавируса власти Москвы запретили до 10 апреля все массовые мероприятия численностью более 50 человек, а с 21 марта по 12 апреля школы и колледжи Москвы закрыты на карантин. Также отменена продажа билетов водителями общественного транспорта и приостановлена программа «Московское долголетие».

5 марта Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он заявил, что больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине из-за инфекции, даже здоровым людям.

В настоящее время в России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом, причем 262 зафиксированы в Москве. 17 человек уже вылечились. Случаев летального исхода нет.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболело более 342 тыс. человек, вылечились более 99 тыс. пациентов, умерли 14 763 человека.