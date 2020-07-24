Минские соглашения содержательны и включают в себя исчерпывающие формулировки, документ не нуждается в расшифровке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, в целом на протяжении последних нескольких месяцев трудно было не обратить внимание на последовательную линию Киева на различных уровнях, направленную на, если не размытие, то на то, чтобы подвергнуть множественным вопросам этот документ, минский комплекс мер, являющийся краеугольным камнем в процессе урегулирования. Трудно сказать, что там можно расшифровывать, потому что написано все достаточно просто. И документ содержит исчерпывающие формулировки. Контакты будут продолжаться», — сказал он, комментируя требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать Минские соглашения по Донбассу.

Зеленский ранее потребовал расшифровать каждый пункт минских соглашений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере пообещала, что российское дипведомство поможет украинскому лидеру.