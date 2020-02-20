В Кремле обеспокоены случаями невыдачи американских виз российским дипломатам. Об этом 20 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы действительно констатируем, что происходит большая проблема с невыдачей виз в США для наших дипломатов, которые участвуют в работе ООН. Это мешает работе ООН, и это является большой проблемой. Мы неоднократно ставили этот вопрос и перед ООН, и в Вашингтоне. Такая тенденция вызывает обеспокоенность», — сказал Песков.

Ранее, 18 февраля стало известно, что комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову. По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензя, в начале следующей недели состоится экстренное заседание в Генассамблее ООН по этому поводу.

В последние годы случаи невыдачи американских виз дипломатам из других стран встречаются все чаще. В сентябре США отказали в выдаче виз нескольким членам российской делегации на сессии Генассамблеи ООН, напомнила дипломат.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о злоупотреблении США привилегиями из-за расположения штаб-квартиры ООН. Штаты, на территории которых располагается штаб-квартира ООН, обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран — членов организации, напоминали в Москве.

5 февраля Гутерриш призвал Соединенные Штаты нормализовать ситуацию с выдачей виз дипломатам.