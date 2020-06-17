Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, не счел нужным комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию.

«Я скажу одно, вы помните, с самого начала звучали обвинения чуть ли не российских властей о причастности к этому преступлению. С самого начала мы говорили, что любые обвинения абсурдны и не соответствуют действительности», — сказал Песков.

Накануне Кадыров отверг обвинения грузинского журналиста Георгия Габунии в том, что именно по заказу главы Чечни на него было совершено покушение.

«Некогда успешно развивающиеся страны управляются людьми, которые, вместо того чтобы думать о реальных проблемах народа, делают глупые заявления <…> Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Габуния в июне 2019 года в начале программы P.S. на канале «Рустави 2» нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей. Поведение журналиста осудили премьер и президент Грузии.

Впоследствии от своих обязанностей был освобожден генеральный директор телекомпании Николоз Гварамия. Сменивший его Паата Салия уволил несколько известных журналистов, среди которых был и Габуния.

Путин, в свою очередь, прокомментировал оскорбления в свой адрес и заявил, что «много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше».