Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 15 июня, сообщил, что в Кремле с абсолютным пониманием относятся к отмене парадов и праздничных мероприятий к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в регионах.

«Это прерогатива регионов. Они реализуют полномочия. Ибо как говорил президент, губернаторам на местах виднее, как обстоят дела», — сказал Песков.

Кроме того, в Кремле призвали смотреть по телевизору прямую трансляцию московского парада.

«Огромная команда телевизионщиков организует трансляцию. Это фактически шедевр каждый раз. И мы рекомендуем смотреть парад во всех его нюансах. По телевизору видно всё гораздо более красочно», — добавил Песков.

В частности, ранее в этот же день власти в Челябинске и Якутске решили не проводить парад Победы из-за рисков, связанных с распространением коронавируса.

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер объявил данный день нерабочим.

Традиционное проведение торжеств в День Победы 9 мая было отменено из-за угрозы распространения коронавируса, состоялась только воздушная часть парада.