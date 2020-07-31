Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, вероятнее всего, задержанные в Белоруссии россияне — сотрудники частного охранного предприятия, которые находились в республике транзитом и опоздали на рейс.

«Что касается информации об обстоятельствах пребывания этих граждан, то сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане <…> приехали проездом в Белоруссию. Они должны были улетать в другую страну транзитом, их пребывание никак не связано с самой Белоруссией или с белорусскими делами», — сказал он, добавив, что у задержанных были билеты в Стамбул .

По словам Пескова, Москва обеспокоена тем, что Минск до сих пор никак не обосновал задержание россиян.

«Мы весьма обеспокоены тем, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам. Надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время. <…> Но мы надеемся и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан», — подытожил он.

Задержание россиян в Белоруссии

В среду белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. МИД республики позже официально уведомил об этом посольство России.

Задержанных назвали «боевиками иностранной частной военной компании «Вагнер». Как заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, возбуждено уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Список с их именами Минск передал Киеву, чтобы проверить, участвовали ли задержанные в боевых действиях в Донбассе, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях этих граждан. Все утверждения о причастности россиян к «дестабилизации обстановки» в Белоруссии в Кремле назвали инсинуациями.

В российском МИД, в свою очередь, отметили, что попытки представить ситуацию как вмешательство в дела республики извне вызывают недоумение, а одиозная трактовка Минском задержания россиян не выдерживает никакой критики.