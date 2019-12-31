Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о главных достижениях и неудачах в 2019 году по мнению главы государства Владимира Путина.

Так, одним из главных достижений уходящего года в Кремле считают сохранение устойчивости российской экономики. Также Песков отметил, что в 2019 году удалось остановить сокращение уровня благосостояния россиян.

«По объективным причинам уровень благосостояния россиян или топтался на месте или сокращался в последние 4 года. В этом году это удалось остановить. И это — на фоне макроэкономической нестабильности», — заявил пресс-секретарь 31 декабря.

Главной неудачей в Кремле назвали скромные темпы роста российской экономики.

«Здесь есть много резервов для наверстывания этих темпов в предстоящие годы», — подчеркнул Песков.

Накануне Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти. По мнению автора статьи, за все эти годы Россия смогла восстановить значительную часть влияния страны, потерянного после распада СССР.