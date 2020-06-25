Информации о том, когда произойдет полное открытие границ России, пока нет, она поступит от правительственного штаба, но пока решений не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, пока такой информации нет. Эта информация поступит от правительственного штаба, именно там будет формулироваться это решение, но пока в этом плане ничего не менялось», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли информация о том, когда полностью откроют границы, в том числе и для иностранцев, которые приезжают в Россию.

Он уточнил, что позиция об открытии границ должна быть сформулирована в правительстве с учетом мнения эпидемиологов и с учетом информации, которая приходит из зарубежных стран.

Ситуация с закрытием границ является экстраординарной, подчеркнул Песков. «Но тем не менее пока границы остаются закрытыми, каких-то детальных обсуждений на этот счет не было», — сказал он в ответ на вопрос, обсуждал ли президент России Владимир Путин с коллегами открытие границ.