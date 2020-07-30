Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел встречу с журналистами, на которой ответил на вопросы по задержанию россиян в Белоруссии.

Ключевые заявления представителя Кремля — в материале Mpravda.com.

С чего все началось

Накануне белорусские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о задержании 33 россиян в Минске и на юге страны. Задержанных назвали «боевиками иностранной частной военной компании «Вагнер».

В Совбезе Белоруссии заявили, что на территории республики могут находиться около 200 «боевиков».

Следствие возбудило уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

«Ничто, кроме инсинуаций»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Москвы пока нет полной информации по ситуации, также нет данных о противоправных действиях задержанных.

«Вместе с тем, мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне, дескать, имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Белоруссии в преддверии президентских выборов», — добавил он.

Представитель Кремля назвал такие заявления инсинуациями. Вместе с тем он отметил, что ситуацию необходимо прояснить, Москва ждет дополнительную информацию.

Отвечая на вопрос журналиста о том, могло ли стать основанием для задержания россиян их участие в боевых действиях в Донбассе и в Сирии, Песков заявил: «Вы знаете, вы, наверное, знаете больше, чем я. Мне неизвестно о том, что именно это стало основанием для задержания».

«За что их преследовать (в России)? А кто вам сказал, что они там (в Донбассе) принимали участие? Мы не располагаем такой информацией, я просто не могу вам ответить», — добавил он.