В Кремле анализируют происходящее в Мали, изучают поступающую оттуда информацию, после ее анализа можно будет оценивать ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас пока мы внимательно отслеживаем и изучаем информацию, которая оттуда поступает. После того, как мы соответствующий анализ проведем, тогда мы сможем уже оценивать ситуацию», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, отразится ли произошедший в Мали военный переворот на отношениях с Россией.

Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о закрытии границ и введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа. В СБ ООН запросили проведение экстренного заседания по ситуации в Мали, сообщили ранее Mpravda.com источники в Совбезе.