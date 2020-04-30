Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 30 апреля, рассказал журналистам, как в Кремле относятся к снижению уровня самоизоляции.

«[Глава государства Владимир] Путин уже озвучил свое отношение. Он сказал, что понимает, что уже нет сил терпеть самоизоляцию, но, с другой стороны, он призвал всех к тому, чтобы объединиться и досидеть оставшиеся дни до того, как будут приниматься решения о поэтапном выходе», — сказал Песков.

Пресс-секретарь не считает, что снижение уровня самоизоляции в Москве связано с недостаточно принятыми мерами. Он уверен, что все вопросы в этой ситуации граждане должны задавать только себе.

Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса».

28 апреля Путин принял решение продлить нерабочие дни до 11 мая. Он подчеркнул, что пик распространения заболевания не пройден, и призвал людей соблюдать требования самоизоляции, чтобы скорее отказаться от ограничительных мер.

В свою очередь, Роспотребнадзор представил список рекомендаций для граждан, как вести себя на майских праздниках в условиях пандемии коронавируса. В частности, глава ведомства Анна Попова убеждена, что гражданам не стоит покидать свои дома в ближайшее время и продолжить придерживаться режима самоизоляции.

По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. С начали эпидемии умерли 1073 человека, 11 619 пациентов выздоровели.

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