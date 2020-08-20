Россия не собирается вмешиваться в ситуацию с итогами президентских выборов в Белоруссии, президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается, выборов и так далее, опять же — мы не собираемся вмешиваться в эту ситуацию. Повторяю, вы знаете, что президент Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что ряд европейских лидеров заявили о непризнании выборов в Белоруссии.

Массовые протесты оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко (80,1%). Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавляли силовики, они применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем они прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.