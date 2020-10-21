Новые санкции США в отношении «Северного потока — 2» являются проявлением рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом, достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному ведению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, эта «деструктивная линия» продолжается не первый год и наносит вред двусторонним отношениям.

Ранее Госдепартамент расширил интерпретацию санкционных мер против СП-2. Так, теперь рестрикции могут затрагивать компании, предоставляющие услуги или товары для судов, участвующих в проекте.