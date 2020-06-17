В Кремле встревожены инцидентом на индийско-китайской границе, но считают, что стороны могут сами принять меры во избежание таких ситуаций впредь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с большим внимание наблюдаем за тем, что происходит на китайско-индийской границе. Мы считаем, что это тревожные сообщения, но мы считаем, что две стороны в состоянии предпринять необходимы шаги для того, чтобы подобные ситуации не повторялись в дальнейшем и для того, чтобы в регионе была предсказуемость, стабильность, и это был безопасный регион для народов, прежде всего, и Китая и Индии», — рассказал Песков журналистам.

Он отметил, что и Китай, и Индия являются очень близкими партнерами России, во многом союзниками, странами, с которыми РФ связывают очень тесные отношения, взаимовыгодные и основанные на принципах взаимного уважения.

Инцидент между китайскими и индийскими военными произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, вечером 15 июня в районе реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.