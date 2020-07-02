Инцидент с журналистом «Медиазоны» Давидом Френкелем, заявившем о переломе руки после инцидента на одном из избирательных участков Петербурга, должен быть тщательно расследован, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что сам по себе отдельный инцидент вряд ли может иметь такое влияние, но, тем не менее, этот инцидент должен быть проверен, должен быть обязательно расследован. Речь идет о причинении телесных повреждений гражданину России и журналисту, поэтому это все должно быть самым тщательным образом проверено и расследовано», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль реагирует на эту ситуацию и влияет ли она на то, как граждане воспринимают состоявшееся голосование по конституции.

Во вторник Френкель заявил, что полицейский повредил ему руку на избирательном участке. Журналист утверждал, что ему заломили руку и ударили по ней кулаком. СУСК по Петербургу начал проверку обстоятельств получения травмы Френкелем. В ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что нападения на журналиста на избирательном участке не было, сотрудники полиции приняли меры по удалению гражданина, препятствовавшего работе комиссии. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил сожаление, что Френкель получил травму на избирательном участке. Сейчас журналист находится в больнице.

Как сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой, материалы проверки по инциденту с Френкелем будут переданы в СК РФ.