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Правительство попросили не приглашать на парад по случаю 75-й годовщины Победы ветеранов и лиц старше 65 лет. С таким обращением выступил ответственный секретарь оргкомитета по подготовке к празднованию 9 мая, советник президента РФ Антон Кобяков.

Обращение, датированное 27 марта, Кобяков направил на имя главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

«Просьба дать указание воздержаться от организации посещения 9 мая лиц старше 65 лет, включая ветеранов Великой Отечественной войны», — приводит «Интерфакс» выдержку из документа.

Кобяков подчеркнул, что просит ввести с такие меры из-за распространения в России коронавируса COVID-19. Глава оргкомитета отмечает, посещение праздничных мероприятий 9 мая понесет угрозу жизни и здоровья пожилых граждан.

В администрации президента России подтвердили факт поступления подобного обращения в правительство.

Ранее сообщалось, что в Кремле и Минобороны рассматривают два альтернативных варианта проведения парада Победы, посвященного 75 годовщине победы в Великой Отечественной войне. Первый вариант предполагает перенесение полномасштабного праздника на начало сентября и приурочивание его к дню окончания Второй мировой войны, второй — проведение парада 9 мая без зрителей, пишет деловая газета «Взгляд». Кроме того, существует еще один вариант развитие событий, который предполагает перенесение парада Победы на начало ноября, передает телеканал «Царьград».

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