Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал проверить сообщения о жилищных проблемах семьи с 11 детьми из подмосковного Орехово-Зуево. Об этом он заявил журналистам 10 февраля.

«Безусловно нужно проверить эту информацию. Это первое. И второе: я уверен, что после выхода вашего материала, после выхода вашей передачи, подмосковный губернатор моментально отреагирует. Власти Подмосковья очень внимательно относятся к этой теме, очень много делают. И, я думаю, что реакция будет моментальная», — сказал Песков.

33-летняя жительница деревни Малая Дубна 4 февраля родила девочку, которая стала одиннадцатым ребенком в семье. Ее назвали Сабрина. До этого женщина родила пять мальчиков и пять девочек. Старшему ребенку в семье 13 лет. В министерстве здравоохранения области отметили, что все дети родились в одном роддоме.

7 февраля телеканал РЕН ТВ опубликовал сюжет, в котором рассказывалось, что семья с 11 детьми уже несколько лет не может улучшить жилищные условия и вынуждена жить на съемной квартире. По словам многодетной матери, глава городского округа «ничем не может и не хочет помогать». В свою очередь, в местной администрации рассказали, что никаких документов семья не подавала и о помощи не просила.