Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, включая избирательную кампанию, надеется, что выборы там пройдут успешно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Первое, мы по-прежнему не хотим никак вмешиваться в избирательную кампанию Белоруссии. Мы рассчитываем на то, что она пройдет успешно, будет соответствовать всем принципам и нормам свободного волеизъявления», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле смотрят на проходящие митинги в Белоруссии, видят ли в этом возможное влияние из других государств.

«Скорее, это надо воспринимать в рамках предвыборной кампании», — отметил он.

Многотысячный агитационный пикет кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской прошел в Минске 30 июля.