Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв госсекретаря США Майка Помпео сформировать альянс против Китая, заявил, что Россия никогда не дружит против кого-то, Китай является ее партнером и союзником.

Ранее Помпео призвал сформировать «новый альянс демократий» для противодействия Китаю.

«Хочу напомнить слова президента, что Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то, мы не дружим против кого-то. И все, будь то интеграционное объединение или объединение политическое, они направлены на развитие отношений добрососедства и взаимной выгоды. В каких-то альянсах против кого-то Россия не принимает участие. Китай является нашим союзником, нашим партнером, страной, с которой мы развиваем отношения особого партнерского характера», — сказал Песков журналистам.