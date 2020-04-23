Президент России Владимир Путин не обозначал свою позицию касательно проведения амнистии ко Дню Победы. Об этом 23 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент никак не обозначил свою позицию по амнистии. Поэтому я не могу вам сказать. Насколько мне известно, никаких официальных инициатив по этому поводу не было», — сказал он.

10 декабря 2019 года, Фадеев заявил, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «было бы правильно» провести амнистию. Ведется обсуждение, кого именно должна коснуться эта тема, отметил он. В Госдуме при этом заявили о готовности к обсуждению вопроса.

Амнистии к юбилеям Победы проводятся каждые пять лет. Так, в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне под амнистию попали около 232 тыс. человек, среди которых 34 тыс. были освобождены из колоний. С тех пор амнистии в России не проводились.