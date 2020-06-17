В Кремле нет никакой позиции относительно идеи о сокращении новогодних каникул. Об этом в среду, 17 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каждый год в разных проявлениях дискуссии осуществляются по этому поводу. Но тем не менее есть устоявшаяся практика, от которой мы исходим», — сказал Песков.

Накануне глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить период новогодних праздничных выходных, чтобы компенсировать потери от вынужденных нерабочих дней из-за коронавируса.

В свою очередь глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил против сокращения новогодних каникул и счел такую идею несправедливой.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напротив считает, что длительные новогодние каникулы вредны как для здоровья россиян, так и для экономики страны.

В Минтруде России тоже озвучили свою позицию. Как сообщила пресс-служба министерства, данный вопрос можно решать только в ходе дискуссий с работодателями и работниками.