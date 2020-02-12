Приговор фигурантам дела о террористическом сообществе «Сеть» (запрещено на территории РФ) невозможно комментировать, потому что это решение суда, заявил в среду, 12 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что глава Совета по правам человека Валерий Фадеев не стал комментировать приговор фигурантам дела «Сети», сославшись на то, что он является сотрудником администрации президента. Также он добавил, что готов рассмотреть заявления осужденных, их родственников или адвокатов, если они обратятся за защитой.

«Непосредственного запрета нет. Есть просто общая невозможность комментировать судебные решения. Об этом я вам неоднократно говорил — мы просто не можем этого делать, потому что это решение суда», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, существует ли какой-то запрет на обсуждение данной темы.

Кроме того, он рассказал, что в Кремле заметили резонанс вокруг дела и множество публикаций после вынесенного судом приговора.

«Но еще раз повторяю: это судебное решение и мы не будем его комментировать», — подчеркнул пресс-секретарь, добавив, что в Кремле пока не успели ознакомиться с обращениями родственников осужденных.

10 февраля Песков заявил, что президент России Владимир Путин разбирался с ситуацией по делу «Сети», поручал тщательно проверить условия дела на соответствие закону, однако иное вмешательство в работу следственных органов невозможно.

В тот же день Приволжский окружной военный суд в Пензе вынес приговоры семерым фигурантам дела «Сеть», осудив их на сроки заключения от 6 до 18 лет.

Илью Шакурского и Дмитрия Пчелинцева обвинили в создании террористического сообщества и незаконном приобретении оружия. Максима Иванкина, Василия Куксова, Михаила Кулькова, Армана Сагынбаева и Андрея Чернова обвинили в участии в террористическом сообществе. Трех фигурантов также обвинили в покушении на сбыт наркотиков.

По версии следствия, участники создали устав организации, устраивали тренировки с использованием оружия, планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений с целью насильственного свержения государственного строя.

В апреле 2019 года сообщество «Сеть» было внесено в единый список террористических организаций Федеральной службы безопасности (ФСБ) и запрещено на территории России. В январе 2019 года обвиняемый по делу «Сети» житель Санкт-Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима.