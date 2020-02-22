Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные СМИ о якобы существовании распоряжений главы государства Владимира Путина на тему ВИЧ-инфекции. Представитель Кремля отметил, что впервые слышит эту информацию.

«Никогда не слышал об этом», — сказал Песков журналистам «РИА Новости» в субботу, 22 февраля.

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала информацию о том, что глава государства якобы подписал перечень поручений по ВИЧ, который не был опубликован. По данным издания, поручения предполагают в том числе обследование граждан России на наличие ВИЧ-инфекции в рамках диспансеризации при получении их согласия и соблюдения конфиденциальности.

Отмечалось также, что президент поручил правительству пересмотреть политику ценообразования для лекарственных препаратов и их централизованной закупки.

В пятницу, 21 февраля, Роспотребнадзор сообщил о росте числа ВИЧ-инфицированных среди подростков и детей в России. По данным ведомственного мониторинга на диспансерном наблюдении состоит более 11,4 тыс. ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних.