Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 3 апреля, рассказал журналистам о том, при каких условиях режим нерабочих дней может закончиться раньше.
«Как только эта угроза [эпидемии] исчезнет или будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость в продолжении этого режима. Именно об этом вчера говорил президент», — сказал Песков.
Он заверил, что пока угроза превышения сильного эпидемиологического порога остается актуальной, то не идет речи о сокращении нерабочих дней.
Песков убежден, что важно отметить именно дополнительные полномочия глав регионов России, которые они получили с целью борьбы с коронавирусом.
«Руководители регионов смогут регулировать режим своих субъектов, в зависимости от того, насколько актуально там применение более жестких мер или более мягких», — добавил пресс-секретарь.
Накануне, 2 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля.
Кроме того, он поручил главам субъектов особой порядок передвижения граждан и транспорта в течение предстоящих недель.
Как следствие, Путин наделил дополнительными полномочиями регионы, чтобы они могли эффективно бороться с коронавирусом. До конца недели все субъекты представят конкретный набор мер, которые будут приняты на местах.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.
По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах.
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