Если письмо замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака было опубликовано в украинских СМИ, это не самый верный способ ведения переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщили, что Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

"Я не знаю, что опубликовали украинские СМИ, я не имел возможности ознакомиться с этим. Второе, если действительно было опубликовано письмо коллеги Козака, то, наверное, это не самый правильный способ ведения дел в плане очень сложных переговоров по теме урегулирования конфликта на юго-востоке Украины".

Дмитрий Песков