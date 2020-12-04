Санкционные устремления США против «Северного потока — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции, противоречащей нормам международного права, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода «Северный поток — 2», говорится в пояснительном документе.

Ограничения предусматривали обе версии оборонного бюджета — как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода.

«Точно так же, как ко всем остальным санационным устремлениям американской стороны. В контексте «Северного потока — 2″ считаем это не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции. Конечно, такие шаги, по нашему убеждению, они в основе своей противоречат принципам международной торговли, и кроме того, международного права», — ответил Песков на вопрос журналистов, как к ситуации относятся в Кремле.

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