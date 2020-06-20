В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Индии и Китая, но уверены, что обе страны проявят мудрость и самостоятельно смогут избежать обострений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«События, которые произошли на китайско-индийской границе, безусловно, вызывают обеспокоенность, потому что и Индия, и Китай являются нашими очень близкими союзниками и странами, с которыми нас действительно соединяют отношения взаимного уважения, очень развитого экономического взаимодействия в самых различных областях. Поэтому, конечно, мы обеспокоены этим инцидентом», — сказал Песков в эфире Первого канала.

«Мы надеемся и уверены в том, что и Дели, и Пекин проявят дипломатическую и политическую мудрость, с тем чтобы самостоятельно, без вмешательства каких-либо государств, найти такие формулировки, которые позволят в дальнейшем избежать таких обострений», — добавил он.

Песков добавил, что Россия всегда готова предложить свои услуги и помощь в урегулировании сложных конфликтных ситуаций между странами, которые являются ее партнерами. Также Песков сообщил, что все страны-члены БРИКС сохраняют интерес к проведению саммитов и они будут проведены, хоть и со сдвижением сроков.

Инцидент между китайскими и индийскими военными произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.