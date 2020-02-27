В Кремле не проводят параллели между нападением на чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова и критикой главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Безусловно, можно выразить сожаления, в связи с тем что было организовано некое нападение на гражданина России. Не думаю, что это важное событие. Это произошло за границей — насколько я знаю, в Польше. Если есть заявление, это повод для правоохранительных органов Польши провести расследование», — сказал на брифинге с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что нападение на российских граждан за границей происходят по разным причинам и разбором подобных инцидентов должны заниматься правоохранительные органы тех стран, где это происходит.

Ранее в четверг в СМИ появилась информация о том, что на Абдурахманова совершено покушение в его квартире в Польше, куда он переехал. Неизвестный пробрался к нему в дом с молотком, однако блогер смог обезоружить нападавшего. Абдурахманов заснял его на видео, на котором злоумышленник признался, что его прислал некий Абдурахман, так как «у них» его мать.

Причиной конфликта в Чечне стало видео разговора блогера с общественным деятелем Максимом Шевченко. В ходе беседы Абдурахманов назвал первого президента Чечни (отца нынешнего руководителя республики Рамзана Кадырова) предателем чеченского народа. Блогер отметил, что презирает память о нем и всё, что с ним связано.

Такие слова задели спикера чеченского парламента Магомеда Даудова и он объявил блогеру кровную месть.