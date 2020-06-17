В Кремле не следят за ситуацией со Среднеуральским женским монастырем в Свердловской области, который захватил схиигумен Сергий. Об этом в среду, 17 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не вопрос нашей повестки дня», — заявил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Накануне схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию. Отмечается, что схиигумен призывал нарушать ограничительные меры, введенные в связи с распространением COVID-19, и назвал коронавирус «псевдопандемией».

Настоятельница монастыря приняла решение вместе с сестрами, которые не разделяют раскольническую позицию схиигумена Сергия, временно покинуть обитель, чтобы избежать ненужных распрей.

Также в епархии призвали молиться о вразумлении схиигумена. До следующего заседания суда 26 июня ему дали возможность исправиться.