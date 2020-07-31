Россия остается приверженной минским договоренностям по Донбассу, они являются безальтернативными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия была, есть и остается приверженной минским договоренностям и считает, что минский комплекс мер является безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования», — сказал Песков журналистам.

Ранее СМИ сообщили, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.