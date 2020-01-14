Около 1,3 тыс. человека приглашены в центральный выставочный зал «Манеж» на оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 14 января, сообщении на сайте Кремля.

Президент обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января в 12:00 мск. 4 января сообщалось, что Путин собирается поднять в нем проблему снижения доходов населения.

В прошлый раз Путин выступал с посланием 20 февраля. Тогда президент рассказал о приоритетах российской внешней политики, поручил обновить все нормативные акты в сфере контроля и надзора, создать Национальный космический центр и развивать спутники и многое другое.

В ходе мероприятия глава государства каждый год обозначает основные направления развития страны и ставит ключевые задачи.

Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.