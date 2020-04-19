В ситуации с распространением коронавируса в России выход на плато может состояться на следующей неделе. Такую вероятность допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье, 19 апреля.

«Видите, вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. <…> Мы все-таки сидим уже все на карантине три недели, получается. Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что мы какие-то первые признаки выхода на плато увидим», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Также Песков допустил принятие новых мер по борьбе с коронавирусом, возможные новые решения нужно будет принять в течение недели.

За последние сутки в России было выявлено 6060 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах страны. Больше всего — в Москве (3570) и Подмосковье (709).

Таким образом, всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период вылечился 3291 человек, 361 пациент скончался.

По словам экспертов, уровень смертности от инфекции в России остается низким — 0,7–0,8%. Это на порядок ниже, чем в Италии и Испании при том же количестве заболевших. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в беседе с «Известиями» объяснил это активным тестированием на коронавирус в России своевременной диагностикой легких случаев заражения, а также хорошей подготовкой медучреждений.

16 апреля глава государства Владимир Путин отмечал, что обстановка с коронавирусом меняется не в лучшую сторону, однако властям удается действовать на опережение. При этом в стране не подтвердилась ни одна математическая модель распространения инфекции, отмечала вице-премьер Татьяна Голикова.

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