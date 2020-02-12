Очередная встреча президента России Владимира Путина и рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в российскую Конституцию состоится 13 февраля. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Днем ранее сопредседатель рабочей группы и глава профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников рассказал, что в думский комитет по госстроительству и законодательству поступило 138 предложений по поправкам к Основному закону, а в рабочую группу по его изменению — более 400 предложений.

4 февраля он отмечал, что в комитет поступило 89 поправок к Основному закону. В рабочей группе по подготовке изменений обсуждается более 300 предложений.

Поправки ко второму чтению в Госдуме президентского законопроекта принимаются до 14 февраля.

Первую встречу с членами рабочей группы, в которую входят 75 человек из разных сфер, российский лидер провел 16 января. Это произошло на следующий день после его послания Федеральному собранию, в котором он озвучил предложения по внесению изменений в Основной закон. Проект закона о поправках в Конституцию Путин внес в ГД 20 января, он был одобрен в первом чтении Госдумой 23 января.

За каждую из инициатив будут голосовать россияне, формат разрабатывает рабочая группа совместно с ЦИК. На данный момент известно, что голосование будет проводиться по закону в целом, а не по отдельным пунктам.