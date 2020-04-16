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Власти Красноярского края запускают систему электронных пропусков на период самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В Красноярском крае разработана система цифровых пропусков для жителей на период самоизоляции. На следующей неделе сотрудникам правопорядка можно будет предъявлять как рукописную объяснительную, которую сейчас жители города заполняют от руки и носят с собой в случае выхода из дома, так и ее электронный аналог», — говорится в сообщении.

В краевом министерстве цифрового развития сообщили, что получить цифровой пропуск можно на специальном сайте, который сейчас тестируется и ссылка на него появится позже. Доступ к электронной форме будет обеспечен через сайт госуслуг. Пропуск можно получить для посещения детей, пожилых и больных родственников, помощи нуждающимся, участии в похоронах, поездки на дачу, посещения адвокатов и нотариусов, иных экстренных случаев.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, с момента начала пандемии в регионе коронавирус выявлен у 142 человек, из них 17 уже вылечились. Случаи заболевания выявлены в 24 муниципалитетах края.

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