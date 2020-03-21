В Красноярском крае зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 марта на сайте краевого минздрава.

«В стационаре <…> находится пять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

По состоянию на 8:00 (4:00 мск), под медицинским наблюдением в регионе находятся 2370 человек. За последние сутки включено в наблюдение 1248 человек. В общей сложности с 31 января обследован 1721 человек, из которых 201 — за последние сутки.

Накануне сообщалось о четырех подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории края. По состоянию на 20 марта число заболевших в России достигло 253.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Затем заболевание распространилось по всему миру. По данным Worldometer на 21 марта, на планете заразилось свыше 276 тыс. человек, умерло более 11 тыс.

Вакцины от пневмонии нового типа на данный момент нет, разные страны и организации в настоящее время активно занимаются ее разработкой. Как сообщает «Газета.ру», более 20 тыс. волонтеров уже согласились принять участие в эксперименте британской исследовательской группы hVIVO по созданию лекарства.