Власти Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя правительства региона Юрия Лапшина.

«Мы исходим из того, что проникновение угрозы коронавируса на территорию Красноярского края неминуема. Возможно, мы перестраховываемся, возможно, мы переоцениваем. Но мы считаем, что бездействие в этой ситуации категорически, фатально гораздо более опасно. Даже если в этой ситуации нас будет критиковать население за излишние меры <…> Соответствующее постановление правительства принято. Со вчерашнего дня в Красноярском крае режим повышенной готовности», — сказал он.

Режим повышенной готовности 17 марта также ввели в Якутии.

Днем ранее стало известно, что у жителя Красноярска заподозрили коронавирус. Отмечается, что мужчина недавно вернулся из Австрии. 16 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о 93 заболевших коронавирусной инфекцией в России.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 7:30 мск 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациентов, а умерли 7173 человека.