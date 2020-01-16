Более 100 млн рублей задолженности выплатили в Красноярском крае авиаторам, тушившим горевшие леса. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в четверг, 16 января.

Прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о закупочной деятельности. В частности, правоохранительные органы интересовала полнота и своевременность оплаты юрлицам, обеспечивавшим тушение пожаров в сибирских лесах.

«Установлено, что у КГАУ «Лесопожарный центр» перед авиапредприятиями ООО «АэроГео», ООО «Аэропром», АО «КрасАвиа» и ООО «Агат» образовалась задолженность по оплате фактически оказанных в 2019 году услуг в рамках заключенных договоров на выполнение комплекса авиационных работ по охране лесов от пожаров на сумму более 100 млн рублей», — говорится в заявлении.

По итогам проверки «Лесопожарному центру» было вынесено представление об устранении нарушений. В результате задолженность организации перед своими подрядчиками была погашена в полном объеме.

Этим летом масштабные лесные пожары охватили большую площадь лесов России. В регионах Сибири горело около 3 млн га леса. В нескольких из них был введен режим ЧС. Он был отменен только в сентябре.

7 августа власти Красноярского края оценили ущерб от пожаров в лесных массивах в сумме по меньшей мере 1,5–2 млрд рублей. В сентябре первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что Рослесхоз и его окружные департаменты во время масштабных лесных пожаров этого лета «зачастую бездействовали».

В результате пожаров пострадали исчезли не только большие массивы деревьев, но и пострадали тысячи животных. Более 5,5 тыс. соболей и 300 медведей, а также около 2,7 тыс. диких северных оленей и 1,5 тыс. лосей обитали в горевших лесах в Сибири.