Глава Козульского района Красноярского края арестован по подозрению в получении взятки. Чиновник частично признал вину, сообщили в региональном управлении Следственного комитета в пятницу, 3 января.

По версии следствия, 31 декабря 2019 года подозреваемый получил 100 тыс. рублей от коммерсанта за помощь в заключении контракта на ремонт крыши бюджетного учреждения. Это был один транш из общей суммы в 350 тыс. рублей, пишет «Газета.Ру».

Следователи не исключают, что это мог быть не единственный криминальный эпизод.

Следственный комитет не называет имени подозреваемого. По данным сайта администрации района, с 2015 года муниципалитет возглавляет Федор Гардт.

В конце декабря в отношении мэра Туапсе Владимира Зверева, ранее арестованного по подозрению в служебном подлоге, возбудили дело о взяточничестве. По версии следствия, чиновник получил от местного бизнесмена 1,6 млн рублей за общее покровительство.