Следственный комитет по Красноярскому краю завершил расследование уголовного дела о краже 3 млн рублей при помощи «сувенирных» купюр. Об этом 10 февраля сообщил «Коммерсант».

По данным издания, кража была совершена еще 12 октября 2018 года. Преступники пополнили счета в четырех банкоматах города «билетами банка Сувенир» номиналом в пять тысяч «дублей». Ущерб для банка составил 3 млн рублей, отмечает телеканал «360».

Сообщники злоумышленников сразу сняли средства, но находились они в другом городе — в Кургане, в 2000 км от Красноярска. Система безопасности банка обратила внимание на операцию, после чего банкоматы вскрыли и нашли там ненастоящие деньги.

Была назначена экспертиза, которая установила, что на каждую фальшивую купюру воры наклеили металлизированную защитную полосу. Именно поэтому их «деньги» не показались банкоматам подозрительными.

Два исполнителя уже провели по арестом по 14 месяцев и вышли в январе 2020 года, пишет НСН. Их сдал третий злоумышленник: он попался при попытке компенсировать себе недостаточно высокий «гонорар» за махинацию спустя 18 дней. Правоохранители продолжают поиски организаторов преступления, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее 10 февраля сообщалось, что мошенники придумали новый способ хищения денег со счетов россиян. Сотрудники нелегальных кол-центров начали звонить клиентам банков и сообщать о запросе на закрытие его счета, предлагая «спасти» деньги. После этого мошенники попросят уточнить персональные данные для перевода средств на «безопасный счет».