Все новости на карте

Трое заразившихся коронавирусом выздоровели в Красноярском крае, сообщил во вторник на своей странице в Instagram губернатор региона Александр Усс.

«Работа красноярских докторов уже принесла первые результаты. Сегодня трое пациентов выписываются после курса лечения от коронавируса. Подтвердили отрицательный диагноз и полное излечение», — написал Усс.

Всего, по данным на утро вторника, коронавирус выявили у шести жителей региона. Они посещали Австрию, Испанию и Германию. Все они находились в Больнице скорой медицинской помощи в Красноярске. Под медицинским наблюдением в территориальных поликлиниках в крае находится 4622 тыс. человек.

Видео дня. Геи против Little Big: зашкварная история Прусикина